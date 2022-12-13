На Руднева задушили 19-летнюю девушку

По подозрению в совершении данного преступления задержаны трое мужчин в возрасте от 27 до 29 лет.

В квартире на улице Руднева задушили 19-летнюю девушку. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился 29-летний А., который сообщил, что в квартире дома по улице Руднева неизвестный придушил его знакомую. По прибытию на место происшествия был обнаружен труп с телесными повреждениями в области головы 19-летней девушки.

По подозрению в совершении данного преступления задержаны трое мужчин в возрасте от 27 до 29 лет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Пушкинском районе мужчина избил до смерти свою девушку на фоне ревности.

Фото: Piter.tv