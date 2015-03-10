  1. Главная
В направлении Петербурга задерживаются 4 электрички с опозданием на час
Сегодня, 10:32
222
lizapoluda

Наибольшее зафиксированное отклонение от графика составило 58 минут.

В Петербурге произошли задержки пригородных электропоездов на участке Лосево — Громово Октябрьской железной дороги (ОЖД) вследствие технических неполадок, информирует пресс-служба компании.

Утро сегодняшнего дня отметилось остановкой четырех электричек около 6:00 на вышеуказанном маршруте. Спустя примерно час транспорт возобновил движение. Наибольшее зафиксированное отклонение от графика составило 58 минут.

Пресс-служба Октябрьской железной дороги принесла извинения пассажирам, которым пришлось столкнуться с временными затруднениями, подчеркнув, что принимаются все возможные меры для минимизации подобных ситуаций в будущем.

Ранее мы сообщили о том, что резервный "Сапсан" в Ленобласти встречали аплодисментами.

Фото: пресс-служба ОЖД

