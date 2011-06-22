  1. Главная
Резервный "Сапсан" в Ленобласти встречали аплодисментами

Поезд был задержан на три часа.

Накануне был задержан поезд №785 "Сапсан", который следовал из Петербурга в Москву. Состав простоял на перегоне Тосно — Ушаки по техническим причинам три часа.

Для продолжения движения пассажиров пересадили в резервный состав, его встречали с аплодисментами. Со станции Ушаки "Сапсан" отправился уже ночью 2 декабря, в 00:39. 

За доставленные неудобства пассажирам поезда №785 "Сапсан", задержанного по техническим причинам, полагается компенсация в размере 50% от стоимости проезда (билет и плацкарта). 

Пресс-служба ОЖД 

Для получения компенсации необходимо заполнить бланк претензии на выплату, он размещен на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам". 

Октябрьская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Пресс-служба ОЖД

Ранее мы рассказывали о том, что задержанный на 31 час в Пулково самолет отправился в Дубай. 

