Резервный "Сапсан" в Ленобласти встречали аплодисментами

Поезд был задержан на три часа.

Накануне был задержан поезд №785 "Сапсан", который следовал из Петербурга в Москву. Состав простоял на перегоне Тосно — Ушаки по техническим причинам три часа.

Для продолжения движения пассажиров пересадили в резервный состав, его встречали с аплодисментами. Со станции Ушаки "Сапсан" отправился уже ночью 2 декабря, в 00:39.

За доставленные неудобства пассажирам поезда №785 "Сапсан", задержанного по техническим причинам, полагается компенсация в размере 50% от стоимости проезда (билет и плацкарта). Пресс-служба ОЖД

Для получения компенсации необходимо заполнить бланк претензии на выплату, он размещен на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".

Октябрьская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства. Пресс-служба ОЖД

Видео: Telegram / Осторожно, новости