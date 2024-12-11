Прокуратура в 2024 году помогла погасить задолженность по зарплате более 2 тыс. петербуржцев

К ответственности были привлечены около 370 работодателей.

В прошлом году прокуратура Петербурга помогла погасить задолженность по зарплате более 2 тыс. работников на сумму свыше 282 млн рублей. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 12 февраля.

Прокуроры выявили порядка 2,3 тыс. нарушений прав горожан на оплату труда. К ответственности были привлечены около 370 работодателей.

Кроме того, в интересах сотрудников, не получивших зарплату, в суд направили почти 600 исков на сумму более 150 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге прокуратура добилась, чтобы ребенок получил долю в квартире.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга