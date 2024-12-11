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В Петербурге прокуратура добилась, чтобы ребенок получил долю в квартире
Сегодня, 9:12
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В Петербурге прокуратура добилась, чтобы ребенок получил долю в квартире

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Женщина после рождения ребенка за счет средств материнского капитала приобрела квартиру в посёлке Шушары.

Прокуратура Пушкинского района добилась, чтобы ребенок получил долю в квартире.

Надзорным ведомством установлено, что женщина после рождения ребенка за счет средств материнского капитала приобрела квартиру в посёлке Шушары. Однако доли в праве собственности на жилое помещение на ребенка она не оформила.

Прокурор Пушкинского района направил в суд исковое заявление об определении долей и внесении в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о регистрации права общей долевой собственности на квартиру. Исковые требования прокуратуры района удовлетворены.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)

Теги: материнский капитал, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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