В Петербурге прокуратура добилась, чтобы ребенок получил долю в квартире

Женщина после рождения ребенка за счет средств материнского капитала приобрела квартиру в посёлке Шушары.

Прокуратура Пушкинского района добилась, чтобы ребенок получил долю в квартире.

Надзорным ведомством установлено, что женщина после рождения ребенка за счет средств материнского капитала приобрела квартиру в посёлке Шушары. Однако доли в праве собственности на жилое помещение на ребенка она не оформила.

Прокурор Пушкинского района направил в суд исковое заявление об определении долей и внесении в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о регистрации права общей долевой собственности на квартиру. Исковые требования прокуратуры района удовлетворены.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)