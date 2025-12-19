После вмешательства петербургской прокуратуры организация погасила долг по зарплате в 250 тыс. рублей

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. В январе девять сотрудников местной организации не получили заработную плату в общем размере порядка 250 тыс. рублей, сообщили в надзорном ведомстве 10 февраля.
Прокурор внес представление в адрес главы компании. В результате трудовые права работников восстановлены, задолженность погашена. Кроме того, потерпевшие получили компенсацию.
Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре погашена задолженность по зарплате в 50 тыс. рублей. Выплаты ожидали два уволенных сотрудника.
