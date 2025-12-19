  1. Главная
После вмешательства петербургской прокуратуры организация погасила долг по зарплате в 250 тыс. рублей
Сегодня, 9:24
Кроме того, потерпевшие получили компенсацию.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. В январе девять сотрудников местной организации не получили заработную плату в общем размере порядка 250 тыс. рублей, сообщили в надзорном ведомстве 10 февраля. 

Прокурор внес представление в адрес главы компании. В результате трудовые права работников восстановлены, задолженность погашена. Кроме того, потерпевшие получили компенсацию. 

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре погашена задолженность по зарплате в 50 тыс. рублей. Выплаты ожидали два уволенных сотрудника. 

Фото: Piter.TV 

