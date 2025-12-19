Благодаря прокуратуре Петербурга погашена задолженность по зарплате в 50 тыс. рублей

Прокурор внес представление, которое рассмотрели и удовлетворили.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. Руководство общества с ограниченной ответственностью не произвело расчет с двумя уволенными сотрудниками, в результате перед ними образовалась задолженность в размере порядка 50 тыс. рублей, рассказали 9 февраля в надзорном ведомстве.

Прокурор внес представление, которое рассмотрели и удовлетворили. Так, задолженность перед работниками погашена полностью.

Ранее на Piter.TV: после вмешательства прокуратуры 22 петербуржца получили долг по зарплате на 770 тыс. рублей. Деньги также задолжало ООО.

Фото: Piter.TV