Благодаря прокуратуре Петербурга погашена задолженность по зарплате в 50 тыс. рублей

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. Руководство общества с ограниченной ответственностью не произвело расчет с двумя уволенными сотрудниками, в результате перед ними образовалась задолженность в размере порядка 50 тыс. рублей, рассказали 9 февраля в надзорном ведомстве.
Прокурор внес представление, которое рассмотрели и удовлетворили. Так, задолженность перед работниками погашена полностью.
Ранее на Piter.TV: после вмешательства прокуратуры 22 петербуржца получили долг по зарплате на 770 тыс. рублей. Деньги также задолжало ООО.
