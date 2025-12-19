  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
После вмешательства прокуратуры 22 петербуржца получили долг по зарплате на 770 тыс. рублей
Сегодня, 11:46
123
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

После вмешательства прокуратуры 22 петербуржца получили долг по зарплате на 770 тыс. рублей

0 0

Прокурор внес представление руководителю коммерческой организации, его рассмотрели и удовлетворили.

Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. Общество с ограниченной ответственностью задолжало 22 сотрудникам заработную плату на общую сумму более 770 тыс. рублей, рассказали в надзорном ведомстве 6 февраля. 

Прокурор внес представление руководителю коммерческой организации, его рассмотрели и удовлетворили. Все потерпевшие работники получили заработанные деньги. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская прокуратура встала на сторону матери троих детей, которыми не занимается отец. Зарплаты женщины не хватает для самостоятельного покрытия всех необходимых расходов на лечение и питание. 

Фото: pxhere 

Теги: зарплата, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии