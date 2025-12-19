После вмешательства прокуратуры 22 петербуржца получили долг по зарплате на 770 тыс. рублей

Прокурор внес представление руководителю коммерческой организации, его рассмотрели и удовлетворили.

Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. Общество с ограниченной ответственностью задолжало 22 сотрудникам заработную плату на общую сумму более 770 тыс. рублей, рассказали в надзорном ведомстве 6 февраля.

Прокурор внес представление руководителю коммерческой организации, его рассмотрели и удовлетворили. Все потерпевшие работники получили заработанные деньги.

Фото: pxhere