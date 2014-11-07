  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Перед судом в Петербурге ответит гендиректор организации, обвиняемый в невыплате 10 млн рублей сотрудникам
Сегодня, 13:06
49
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Перед судом в Петербурге ответит гендиректор организации, обвиняемый в невыплате 10 млн рублей сотрудникам

0 0

По ходатайству следствия на имущество компании наложен арест.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора организации, которая предоставляет в аренду нежилые помещения. Мужчине вменили ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

С января 2023 года по сентябрь 2024-го владелец компании, расположенной на Васильевском острове, не выплачивал 15 работникам зарплату. Общая сумма задолженности – более 10 млн рублей. 

Задолженность частично погашена. По ходатайству следствия на имущество организации наложен арест. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга помогла вернуть 45 сотрудникам компании свыше 2,7 млн рублей долгов по зарплате. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: долг по зарплате, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии