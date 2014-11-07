Перед судом в Петербурге ответит гендиректор организации, обвиняемый в невыплате 10 млн рублей сотрудникам

По ходатайству следствия на имущество компании наложен арест.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора организации, которая предоставляет в аренду нежилые помещения. Мужчине вменили ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

С января 2023 года по сентябрь 2024-го владелец компании, расположенной на Васильевском острове, не выплачивал 15 работникам зарплату. Общая сумма задолженности – более 10 млн рублей.

Задолженность частично погашена. По ходатайству следствия на имущество организации наложен арест. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: пресс-служба СК РФ