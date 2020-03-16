Перед судом в Петербурге предстанет работодатель, задолжавший сотруднику более 400 тыс. рублей

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, которому вменяют ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Об этом сообщили 20 апреля в надзорном ведомстве.

Фигурант, имея финансовую возможность, не выплачивал зарплату своему сотруднику в период с января 2024 года по май 2025-го. Общий размер задолженности превысил 407 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV