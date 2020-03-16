Перед судом в Петербурге предстанет работодатель, задолжавший сотруднику более 400 тыс. рублей
Сегодня, 10:37
242
Фигурант, имея финансовую возможность, не выплачивал зарплату своему работнику в период с января 2024 года по май 2025-го.

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, которому вменяют ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Об этом сообщили 20 апреля в надзорном ведомстве. 

Фигурант, имея финансовую возможность, не выплачивал зарплату своему сотруднику в период с января 2024 года по май 2025-го. Общий размер задолженности превысил 407 тыс. рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре петербургская компания погасила долг по зарплате в 1 млн рублей. Также сотруднику выплачена компенсация за задержку в 88 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV 

Теги: зарплата, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

