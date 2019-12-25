Коммерческая организация задолжала 45 сотрудникам более 3 млн рублей в Петербурге

Прокурор предъявил в суд иск о взыскании невыплаченной оплаты и компенсации морального вреда.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в сфере оплаты труда. Установлено, что 45 сотрудникам коммерческой организации не выплачена зарплата за август на общую сумму более 3 млн рублей, рассказали в надзорном ведомстве.

Прокурор предъявил в суд иск о взыскании невыплаченной оплаты и компенсации морального вреда. Сейчас исковые заявления рассматривают.

Ранее на Piter.TV: после вмешательства прокуратуры Петербурга 11 сотрудникам вернули долг по зарплате в 900 тыс. рублей.

