Коммерческая организация задолжала 45 сотрудникам более 3 млн рублей в Петербурге
Сегодня, 12:27
120
Прокурор предъявил в суд иск о взыскании невыплаченной оплаты и компенсации морального вреда.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в сфере оплаты труда. Установлено, что 45 сотрудникам коммерческой организации не выплачена зарплата за август на общую сумму более 3 млн рублей, рассказали в надзорном ведомстве. 

Прокурор предъявил в суд иск о взыскании невыплаченной оплаты и компенсации морального вреда. Сейчас исковые заявления рассматривают. 

Ранее на Piter.TV: после вмешательства прокуратуры Петербурга 11 сотрудникам вернули долг по зарплате в 900 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV

