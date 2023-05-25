После вмешательства прокуратуры Петербурга 11 сотрудникам вернули долг по зарплате в 900 тыс. рублей

Прокурор внес представление генеральному директору компании, оно рассмотрено и удовлетворено.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в коммерческой организации. В ООО перед 11 сотрудниками образовалась задолженность по заработной плате, рассказали 7 октября в надзорном ведомстве.

Прокурор внес представление генеральному директору компании, оно рассмотрено и удовлетворено. Работникам вернули зарплату и выплатили компенсацию на общую сумму свыше 900 тыс. рублей.

