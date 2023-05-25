  1. Главная
После вмешательства прокуратуры Петербурга 11 сотрудникам вернули долг по зарплате в 900 тыс. рублей
Сегодня, 14:58
Прокурор внес представление генеральному директору компании, оно рассмотрено и удовлетворено.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в коммерческой организации. В ООО перед 11 сотрудниками образовалась задолженность по заработной плате, рассказали 7 октября в надзорном ведомстве. 

Прокурор внес представление генеральному директору компании, оно рассмотрено и удовлетворено. Работникам вернули зарплату и выплатили компенсацию на общую сумму свыше 900 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге зарегистрировали 9,7 тыс. безработных в августе. Это на 400 человек больше, чем месяцем ранее. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зарплата, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

