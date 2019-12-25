Прокуратура Петербурга добивается погашения задолженности по зарплате в 2,7 млн рублей

Прокурор внес представление в адрес генерального директора организации.

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. В обществе с ограниченной ответственностью образовалась задолженность по заработной плате перед пятью сотрудниками в общем размере свыше 2,7 млн рублей, сообщили в надзорном ведомстве 9 июля.

Прокурор внес представление в адрес генерального директора организации. На контроле находятся рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое восстановление трудовых прав работников.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская организация задолжала своим сотрудникам более 9 млн рублей зарплаты. Деньги ожидали 39 человек.

Фото: Piter.TV