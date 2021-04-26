Петербургская организация задолжала своим сотрудникам более 9 млн рублей зарплаты

Прокуратура вносила представление руководителю ООО.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. У общества с ограниченной ответственностью "НПП ССТ" в этом году имелась задолженность по заработной плате в размере более 9 млн рублей перед 39 сотрудниками, рассказали в надзорном ведомстве 8 июля.

Прокуратура внесла представление руководителю коммерческой организации, которое рассмотрели и удовлетворили. Так, долг перед работниками погашен в полном объеме.

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга защищает пенсионерку, квартиру которой затопило после ремонта крыши. Самостоятельную претензию женщины о возмещении ущерба и проведении ремонта подрядчик проигнорировал.

Фото: Piter.TV