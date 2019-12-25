Прокуратура Петербурга защищает пенсионерку, квартиру которой затопило после ремонта крыши

Самостоятельную претензию женщины о возмещении ущерба и проведении ремонта подрядчик проигнорировал.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку по обращению 81-летней местной жительницы с инвалидностью. Из-за недостатков, которые были допущены при проведении ремонтных работ на крыше, произошло затопление ее квартиры на улице Партизана Германа. От протечек пострадали все помещения, также испортились личные вещи пенсионерки и мебель, рассказали в надзорном ведомстве 8 июля.

Самостоятельную претензию женщины о возмещении ущерба и проведении ремонта подрядчик проигнорировал. Прокурор направил исковое заявление в суд об обязании произвести ремонтные работы в жилище потерпевшей. В настоящее время документ рассматривают.

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