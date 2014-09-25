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После вмешательства прокуратуры Петербурга организация погасила долг по зарплате в 300 тыс. рублей
Сегодня, 10:04
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После вмешательства прокуратуры Петербурга организация погасила долг по зарплате в 300 тыс. рублей

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Прокурор вносил представление в адрес работодателя, которое рассмотрели и удовлетворили.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку соблюдения требований трудового законодательства. В коммерческой организации перед сотрудником имелась задолженность по заработной плате в размере 300 тыс. рублей. За восстановлением прав мужчина обратился в надзорное ведомство. 

Прокурор вносил представление в адрес работодателя, которое рассмотрели и удовлетворили. В настоящее время задолженность перед потерпевшим погашена в полном объеме. 

Ранее на Piter.TV: петербургская прокуратура потребовала выплатить компенсацию матери девочки с инвалидностью. Ребенку не предоставили необходимый препарат, и женщина покупала медикамент на свои средства. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зарплата, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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