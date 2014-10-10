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Петербургская прокуратура потребовала выплатить компенсацию матери девочки с инвалидностью
Сегодня, 9:50
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Петербургская прокуратура потребовала выплатить компенсацию матери девочки с инвалидностью

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Необходимый препарат несовершеннолетней не предоставили, из-за чего женщина покупала медикамент на свои средства.

Прокуратура Колпинского района Петербурга провела проверку по обращению матери ребенка с инвалидностью. Было установлено, что 15-летней девочке диагностировали хроническое заболевание, и она нуждается в ежедневном приеме жизненно важного лекарства, которое ей назначали по рецепту. Необходимый препарат несовершеннолетней не предоставили, из-за чего женщина покупала медикамент на свои средства, сообщили в надзорном ведомстве. 

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании суммы, потраченной на самостоятельное приобретение лекарственного препарата, и компенсации морального вреда. В настоящее время документ рассматривают. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженке, пострадавшей на гололеде, выплатят 300 тыс. рублей компенсации. 

Фото: Piter.TV 

Теги: компенсация, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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