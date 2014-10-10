Петербургская прокуратура потребовала выплатить компенсацию матери девочки с инвалидностью

Необходимый препарат несовершеннолетней не предоставили, из-за чего женщина покупала медикамент на свои средства.

Прокуратура Колпинского района Петербурга провела проверку по обращению матери ребенка с инвалидностью. Было установлено, что 15-летней девочке диагностировали хроническое заболевание, и она нуждается в ежедневном приеме жизненно важного лекарства, которое ей назначали по рецепту. Необходимый препарат несовершеннолетней не предоставили, из-за чего женщина покупала медикамент на свои средства, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании суммы, потраченной на самостоятельное приобретение лекарственного препарата, и компенсации морального вреда. В настоящее время документ рассматривают.

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженке, пострадавшей на гололеде, выплатят 300 тыс. рублей компенсации.

Фото: Piter.TV