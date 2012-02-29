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Петербурженке, пострадавшей на гололеде, выплатят 300 тыс. рублей компенсации
Сегодня, 13:00
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Петербурженке, пострадавшей на гололеде, выплатят 300 тыс. рублей компенсации

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В больнице женщине диагностировали перелом правой руки со смещением.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по факту травмирования 60-летней женщины в марте 2025 года. Она поскользнулась и упала на Парашютной улице. В больнице пострадавшей диагностировали перелом правой руки со смещением, ей понадобилась операция, рассказали 3 июля в надзорном ведомстве. 

Проверка показала, что случившееся – результат плохой уборки территории со стороны ответственной организации. Прокурор предъявил исковое заявление в суд с требованием компенсировать потерпевшей причиненный моральный вред. Так, в пользу горожанки взыскано 300 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга добилась выплаты 120 тыс. рублей для пенсионерки, которая переехала из района Крайнего Севера. 

Фото: Piter.TV 

Теги: компенсация, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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