Петербурженке, пострадавшей на гололеде, выплатят 300 тыс. рублей компенсации

В больнице женщине диагностировали перелом правой руки со смещением.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по факту травмирования 60-летней женщины в марте 2025 года. Она поскользнулась и упала на Парашютной улице. В больнице пострадавшей диагностировали перелом правой руки со смещением, ей понадобилась операция, рассказали 3 июля в надзорном ведомстве.

Проверка показала, что случившееся – результат плохой уборки территории со стороны ответственной организации. Прокурор предъявил исковое заявление в суд с требованием компенсировать потерпевшей причиненный моральный вред. Так, в пользу горожанки взыскано 300 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга добилась выплаты 120 тыс. рублей для пенсионерки, которая переехала из района Крайнего Севера.

Фото: Piter.TV