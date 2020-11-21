  1. Главная
Житель Невского района задолжал 100 тыс. рублей алиментов
Сегодня, 14:47
Житель Невского района задолжал 100 тыс. рублей алиментов

Мужчине вменяют ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины, ему вменяют ч. 1 ст. 157 УК РФ. Обвиняемый не выплачивал деньги на содержание двоих детей и за это был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, сообщили 25 декабря в надзорном ведомстве. 

Отец несовершеннолетних продолжил уклоняться от уплаты алиментов. Общий размер задолженности составил порядка 100 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что более 200 тыс. петербуржцев ограничены в праве выезда за пределы РФ из-за неоплаченных долгов. 

Фото: Piter.TV 

