Житель Невского района задолжал 100 тыс. рублей алиментов

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины, ему вменяют ч. 1 ст. 157 УК РФ. Обвиняемый не выплачивал деньги на содержание двоих детей и за это был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, сообщили 25 декабря в надзорном ведомстве.

Отец несовершеннолетних продолжил уклоняться от уплаты алиментов. Общий размер задолженности составил порядка 100 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

