Более 200 тыс. петербуржцев ограничены в праве выезда за пределы РФ из-за неоплаченных долгов

Основные причины введения запрета на выезд связаны с обязательствами по выплате алиментов, банковских кредитов, оплаты налогов и коммунальных счетов.

Более 200 тысяч жителей Санкт-Петербурга лишены права покидать Россию из-за невыполненных обязательств по погашению долгов. Эту информацию озвучила замруководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Санкт-Петербургу Кристина Кашина в интервью "Петербургскому дневнику".

Как уточняется, общая сумма денежных средств, полученных путем исполнения ограничений на зарубежные поездки, достигла 4,6 млрд рублей. На 1 декабря текущего года судебные приставы наложили запрет на выезд за рубеж для 240 тысяч граждан, проживающих в Санкт-Петербурге. Из них около восьми тысяч постановлений касаются неплательщиков алиментов, что позволило детям получить более 49 млн рублей. Полностью погасили задолженность 384 должника по алиментам.

Основные причины введения запрета на выезд связаны с обязательствами по выплате алиментов, банковских кредитов, оплаты налогов и коммунальных счетов. Например, 26-летний житель Кронштадта, игнорировавший решение суда о выплате страхового возмещения в размере 400 тысяч рублей, внезапно вспомнил о долге, когда столкнулся с перспективой сорвать долгожданный отпуск. Суд признал его виновником дорожно-транспортного происшествия, потребовав выплаты компенсации пострадавшей стороне. Чтобы избежать неприятностей, молодой человек оперативно оплатил всю сумму долга, доплачивая дополнительно 27 тысяч рублей в качестве исполнительного сбора.

Заместитель руководителя ведомства напомнила, что ограничение выезда вводится при общей сумме задолженности, установленной решением суда, составляющей от 30 тысяч рублей. Исключение составляют случаи взыскания алиментов или компенсаций за нанесённый моральный ущерб — здесь достаточно суммы в десять тысяч рублей. Теперь ограничение действует до полного погашения задолженности, отказавшись от прежней практики автоматического продления каждые шесть месяцев.

Ранее мы сообщили о том, что гранты на проекты по повышению финансовой грамотности введут в Петербурге.

Фото: Pxhere