Гранты на проекты по повышению финансовой грамотности введут в Петербурге

Петербург планирует ввести специальную систему финансирования проектов, нацеленных на развитие финансовой грамотности среди жителей города, сообщает парламентарий Законодательного собрания города Денис Четырбок.

Законопроект, касающийся программы предоставления грантов, прошел третье чтение и отправлен на подпись губернатору.

Новая программа ориентирована на формирование у горожан навыков рационального распоряжения финансами, предотвращение попадания в ловушки мошенников и защиту от сомнительных финансовых предложений.

Фото: Piter.TV