  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На проспекте Ленина в Красном Селе едва не загорелся автобус
Сегодня, 10:48
152
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На проспекте Ленина в Красном Селе едва не загорелся автобус

0 0

К счастью, пострадавших нет.

В Красном Селе на проспекте Ленина едва не загорелся рейсовый автобус. Его спасла система пожаротушения, сообщили в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село". 

По словам очевидцев, во время рейса в салон транспортного средства начал поступать дым. Водитель остановился, открыл двери, и пассажиры самостоятельно эвакуировались. К счастью, пострадавших нет. 

По всей видимости техническое состояние машины не позволяет ей продолжить движение. Уже около двух часов она блокирует правый ряд проспекта в ожидании приезда специализированной технической помощи. 

Группа "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село"

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура проводит проверку по факту возгорания автомобильных шин в поселке Ушаки. 

Фото: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село 

Теги: красное село, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии