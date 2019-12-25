На проспекте Ленина в Красном Селе едва не загорелся автобус

К счастью, пострадавших нет.

В Красном Селе на проспекте Ленина едва не загорелся рейсовый автобус. Его спасла система пожаротушения, сообщили в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село".

По словам очевидцев, во время рейса в салон транспортного средства начал поступать дым. Водитель остановился, открыл двери, и пассажиры самостоятельно эвакуировались. К счастью, пострадавших нет.

По всей видимости техническое состояние машины не позволяет ей продолжить движение. Уже около двух часов она блокирует правый ряд проспекта в ожидании приезда специализированной технической помощи. Группа "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село"

Фото: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село