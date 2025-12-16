В аэропорту Пулково задержано 17 рейсов в Москву

Пассажирам предоставлены напитки и горячее питание.

Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует задержки и отмены рейсов в петербургском аэропорту Пулково. Самолеты не могут улететь в Москву, напомнили в надзорном ведомстве 18 июня.

К сегодняшнему утру задержаны 17 рейсов, а 11 отменены. Пассажирам предоставлены напитки и горячее питание. Актуальную информацию можно получить в колл-центре воздушной гавани по телефонам: +7 (812) 324-30-00 и +7 (812) 337-34-44. В случае нарушения прав звоните на следующий номер: +7 (911) 973-22-00.

Ранее на Piter.TV: Пулково первым в нашей стране внедрит беспилотную технику на территории аэропорта. Планируют использовать багажные тягачи и роботизированные комплексы для уборки взлетно-посадочных полос.

Фото: Piter.TV