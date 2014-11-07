  1. Главная
В Пулково зафиксированы задержки более 10 рейсов
Сегодня, 9:14
Причинами нарушений графика были названы плохие погодные условия и действующие ограничения в некоторых российских аэропортах.

огласно информации онлайн-табло аэропорта Пулково, в настоящее время фиксируется задержка вылета 14 авиарейсов. Среди направлений, куда откладываются отправления, значатся Дубай, Челябинск, Уфа, Баку, Горно-Алтайск, Пермь, Москва, Нарьян-Мар, Бухара, Ставрополь, а также дважды отмечаются задержки рейсов в Оренбург и Стамбул. Помимо этого, отменены перелеты в Ярославль, Стамбул и Калининград.

Ранее сообщалось, что ситуацию с задержанными рейсами контролирует Северо-Западная транспортная прокуратура.

Причинами нарушений графика были названы плохие погодные условия и действующие ограничения в некоторых российских аэропортах, в частности в Москве, Архангельске, Калуге, Кирове, Челябинске и Ярославле.

Ранее мы сообщили о том, что лайнер со 138 пассажирами выкатился за пределы полосы в Пулково.

Фото: Piter.TV

