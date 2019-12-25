Рейс из Петербурга в Москву задержали на шесть часов

В итоге Sukhoi Superjet 100 отправился в столицу только в 12:54.

Рейс авиакомпании "Азимут" из Петербурга в Москву задержали 12 мая почти на шесть часов из-за неисправности самолета. Об этом пишет 78.ru.

Вылет был запланирован на 07:10, его переносили два раза. О проблемах с самолетом сообщили только тогда, когда пассажиры находились на борту. Позже людей отвезли в терминал. Во время ожидания им выдали воду.

В итоге Sukhoi Superjet 100 отправился в столицу только в 12:54.

Ранее мы рассказывали о том, что студент из Петербурга отсудил у "Аэрофлота" более 100 тыс. рублей за недопуск на рейс. Парень собирался в Турцию для сдачи экзамена, у него были все нужные документы. После отказа в вылете уплаченные за билет средства не вернули. Потом горожанин купил билеты до Дубая, а затем до Стамбула. Размер исковых требований составлял 121,3 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV