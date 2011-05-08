Шесть поездов из Петербурга и обратно задерживаются в связи с происшествием на станции Персиановка

Пассажиров поездов №№50, 36, 122 обеспечили питанием.

Из-за повреждения инфраструктуры после постороннего вмешательства в работу железнодорожного транспорта на станции Персиановка в Ростовской области задерживаются 23 поезда. Инцидент произошел 20 апреля, задержка составила порядка восьми часов, рассказали в АО "ФПК".

В частности, опаздывают составы №50 "Петербург — Кисловодск", №36 "Петербург — Адлер", №122 "Петербург — Новороссийск", №252 "Петербург — Владикавказ", №49 "Кисловодск — Петербург" и №121 "Новороссийск — Петербург".

Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Пресс-служба АО "ФПК"

Ранее на Piter.TV: на перегоне Шоссейная — Александровская под колесами электрички погиб мужчина.

