На Балтийском направлении электрички следуют с задержками

Октябрьская железная дорога (ОЖД) принимает все необходимые меры для сокращения времени задержек поездов и восстановления графика движения.

На Балтийском направлении (на/от станций Калище, Ораниенбаум) по техническим причинам поезда следуют с задержками, отправляются и прибывают в пункт назначения с опозданием от 10 минут. Об этом пассажиров предупредили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

При этом, отмечается, что возможны более длительные опоздания. Октябрьская железная дорога (ОЖД) принимает все необходимые меры для сокращения времени задержек поездов и восстановления графика движения.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить:

– на станциях и вокзалах в пригородных билетных кассах,

– по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Также пассажиры могут обратиться с претензионным заявлением на возврат денежных средств в случае опоздания пригородного поезда более 1 часа.

В Петербурге более 46 млн пассажиров воспользовались тактовыми маршрутами с начала их запуска.

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Фото: Piter.tv