В Ленобласти подозреваемого в сексуальном насилии над падчерицей заподозрили еще в одном эпизоде

Возбуждено еще одно уголовное дело.

Мужчину, задержанного в ноябре по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 15-летней падчерицы, изобличили ещё в одном эпизоде. Об этом стало известно Piter.tv.

В ноябре с заявлением на сожители обратилась жительница Гатчинского района. Было установлено, что сожитель 13 ноября под угрозой применения физической силы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 15-летнй дочери. Было возбуждено уголовное дело.

В результате проведения оперативно-следственных мероприятий в условиях СИЗО№1, дополнительно установлено, что подозреваемый 23 октября совершил действия сексуального характера в отношении 8-летней дочери. Возбуждено уголовное дело.

Еще одного жителя Ленобласти подозревают в насилии над 7-летней падчерицей.

Фото: Piter.tv