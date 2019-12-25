Задержанного в Новоселье за угрозу убийством жене заподозрили в сексуальном насилии над 15-летней

В ходе расследования дела о угрозе убийством, 26 ноября был установлен дополнительный факт преступной деятельности подозреваемого.

Задержанного летом за угрозу убийством жене подозревают в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.

В поселке Новоселье 7 июня был задержан 47-летний мужчина, который 5 июня угрожал убийством своей жене, при этом приставлял к её горлу нож и требовал написать расписку на передачу ему 4 миллионов рублей.

В ходе расследования 26 ноября был установлен дополнительный факт преступной деятельности подозреваемого. В период с 6 октября 2020 по 7 июня 2021 года он, угрожая применить насилие, неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней Л.

Возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе был задержан мужчина по подозрению в действиях развратного характера на Луначарского.

Фото: Piter.tv