Разыскивается женщина, напавшая на восьмиклассника в Невском районе

Материальный ущерб составил 9 тыс. рублей.

Правоохранители разыскивают женщину, напавшую на школьника на Искровском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Невского района утром 14 сентября поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним в состоянии средней степени тяжести был доставлен 14-летний подросток. По словам восьмиклассника, у дома 6 неизвестная нанесла ему несколько ударов в лицо и туловище и похитила выпавший из кармана мобильный телефон Infinix, после чего скрылась с места происшествия. Материальный ущерб составил 9 тыс. рублей.

Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию нападавшей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина во время ссоры напал на соседа в Ленобласти.

Фото: Piter.TV