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Мужчина во время ссоры напал на соседа в Ленобласти
Сегодня, 16:15
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Мужчина во время ссоры напал на соседа в Ленобласти

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Он выстрелил в него из пневматического пистолета.

В поселке Запорожское (Ленинградская область) мужчина напал на своего 38-летнего соседа, выстрелив из пневматического пистолета.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, с места преступления 24-летний житель дома на Советской улице убежал в свою квартиру. По предварительной информации, стрельба из пневматического пистолета началась внезапно из-за конфликта. 

Из квартиры подозреваемого изъят пневматический пистолет и банка с металлическими пульками. Молодой человек был задержан полицейскими. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Piter.TV сообщал, что появились кадры смертельного ДТП с байкером на трассе "Кола".

Фото: Piter.TV

Теги: нападение в ленобласти, нападение на соседа, пневматическое оружие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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