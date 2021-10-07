Мужчина во время ссоры напал на соседа в Ленобласти

Он выстрелил в него из пневматического пистолета.

В поселке Запорожское (Ленинградская область) мужчина напал на своего 38-летнего соседа, выстрелив из пневматического пистолета.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, с места преступления 24-летний житель дома на Советской улице убежал в свою квартиру. По предварительной информации, стрельба из пневматического пистолета началась внезапно из-за конфликта.

Из квартиры подозреваемого изъят пневматический пистолет и банка с металлическими пульками. Молодой человек был задержан полицейскими. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV