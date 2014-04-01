Женщину обстреляли из пневматического пистолета в Кронштадте

Местная жительница вышла покурить не лестницу и подверглась нападению.

Жительница Кронштадта подверглась обстрелу из пневматического оружия, когда вышла покурить на лестницу дома №3 по улице Станюковича, – сообщают в издании 78.ru.

По данным журналистов, женщина вышла на лестничную клетку, после чего услышала шаги неизвестных людей. Она обернулась, а затем – в нее несколько раз выстрелили из пневматического пистолета.

Петербурженка получила ссадины на бедрах и правой руке. Правоохранители решают вопрос о возбуждении в отношении неизвестных стрелков уголовного дела. Стрелявшие разыскиваются.

Ранее мы сообщали, что петербургские следователи раскрыл дело об изнасиловании, совершённом более 30 лет назад.

Фото: Piter.TV