  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Искровском мужчина обвинил соседку-пенсионерку в поджоге его скутера
Сегодня, 14:04
134
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Искровском мужчина обвинил соседку-пенсионерку в поджоге его скутера

0 0

Как стало известно, между пенсионеркой и владельцем скутера произошел конфликт 15 августа.

В Петербурге пожилая женщина подожгла электроскутер соседа на Искровском проспекте после конфликта с ним. Об этом рассказал 78.ru.

Как стало известно, между пенсионеркой и владельцем скутера произошел конфликт 15 августа. Мужчина возмутился тем, что женщина, оставляя корм для бездомных кошек, в том числе плодит и крыс около дома.

После этого 65-летняя женщина подожгла водительское сидение электроскутера "SKY WAY", припаркованного у дома 26 по Искровскому проспекту. Но этого ей показалось недостаточно. Через некоторое время она спустилась вниз и изрезала колёса.

Как рассказал владелец скутера, сейчас он не на ходу. Предварительный ущерб составляет более 15 тысяч рублей, так как во время поджога сгорело не только сиденье, но и проводка.

В Петербурге вынесли приговор мужчине за подготовку диверсии на электроподстанции.

Фото: Piter.tv

Теги: искровский проспект, поджог
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии