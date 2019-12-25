На Искровском мужчина обвинил соседку-пенсионерку в поджоге его скутера

Как стало известно, между пенсионеркой и владельцем скутера произошел конфликт 15 августа.

В Петербурге пожилая женщина подожгла электроскутер соседа на Искровском проспекте после конфликта с ним. Об этом рассказал 78.ru.

Как стало известно, между пенсионеркой и владельцем скутера произошел конфликт 15 августа. Мужчина возмутился тем, что женщина, оставляя корм для бездомных кошек, в том числе плодит и крыс около дома.

После этого 65-летняя женщина подожгла водительское сидение электроскутера "SKY WAY", припаркованного у дома 26 по Искровскому проспекту. Но этого ей показалось недостаточно. Через некоторое время она спустилась вниз и изрезала колёса.

Как рассказал владелец скутера, сейчас он не на ходу. Предварительный ущерб составляет более 15 тысяч рублей, так как во время поджога сгорело не только сиденье, но и проводка.

В Петербурге вынесли приговор мужчине за подготовку диверсии на электроподстанции.

Фото: Piter.tv