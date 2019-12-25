В Петербурге задержали кинодокументалиста Всеволода Королева

Ему вменяют распространение фейков о действиях российской армии.

В Петербурге задержали документалиста и активиста Всеволода Королева. Он рассказывал о фигурантах дел о военных фейках, а теперь ему вменяется нарушение той же статьи. Об этом сообщили в проекте "Сетевые свободы".

Королева доставили в Выборгский отдел СК по Петербургу после утреннего обыска. Пост, который привел к задержанию, был опубликован в "ВКонтакте". В нем идет речь о событиях в Буче, Бородянке и Донецке. Следствие ходатайствует о том, чтобы документалиста задержали.

Интересы Всеволода Королева представляет адвокат Мария Зырянова.

В июне мужчина представил фильм "Холодный" май о деле журналистки Марии Пономаренко. Ее судят из-за поста в Telegram.

Фото: ВКонтакте / Всеволод Королев