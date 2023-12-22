Участницу движения жен мобилизованных "Путь Домой" задержали в Петербурге

Отмечается, что женщина была задержана во время еженедельной акции на Морсовом поле.

В Петербурге 6 апреля полицейские впервые задержали одну из участниц движения жен мобилизованных "Путь Домой". Об этом рассказали в tg-канале "Путь Домой".

Отмечается, что женщина была задержана во время еженедельной акции на Морсовом поле. Близкие мобилизованных на СВО в определенный час возлагают цветы к Вечному огню.

Поводом для задержания стала цветочная лента с лозунгом "из трех и пяти букв, который нельзя цитировать". Женщину увезли в 78-й отдел полиции УМВД по Центральному району Петербурга, движение предоставило ей адвоката.

По словам участниц движения "Путь Домой", главная их задача – поддержка друг друга.

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Фото: Piter.TV