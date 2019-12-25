Стали известны подробности ареста директора "Дома Ветеранов" Максима Щербакова

До 16 мая обвиняемый будет находиться под стражей.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга рассказала подробности уголовного дела о получении взятки, по которому обвиняется директор "Дома ветеранов" в Павловске Максима Щербакова.

Приморский районный суд избрал ему меру пресечения еще 18 марта 2021 года. В ходе предварительного расследования было установлено, что в 2014 году Щербаков получил от руководителей ООО "РоссРента" взятки в виде права на недвижимость. Речь идет о квартире в Спасском переулке. Помещения были предоставлены путем договора купли-продажи квартиры. Ее реальная стоимость составляла 4,8 млн рублей, а Щербаков заплатил за нее всего миллион. Квартира были переписана на жену обвиняемого. За это директор "Дома ветеранов" обеспечил постоянное проживание в квартиры общественной организации пенсионеров, которые обратились в ООО.

Директора задержали 17 марта 2021 года. Защитник подсудимого просил избрать своему подопечному домашний арест, либо запрет определенных действий. Он останется под стражей до 16 мая 2021.

Напомним, что Максим Щербаков также был депутатом МО "Павловск".

Фото: mo-pavlovsk.ru