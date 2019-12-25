В Петербурге арестовали главу Дома ветеранов

Члена "Единой России" задержали в середине марта 2021 года.

Депутата муниципального образования "Павловск", директора Дома ветеранов в Петербурге Максима Щербакова обвиняют в получении взятки. По информации "Фонтанки.ру", его задержали еще в марте и тогда же вынесли приговор, но депутат смог его обжаловать.

После решения Приморского районного суда Щербакова направили в СИЗО, после чего он обжаловал приговор. Какое наказание в итоге выбрали депутату — не сообщается. Из Дома ветеранов, который он возглавляет с 2000-го года, мужчину пока не уволили, но комитет по социальной политике собирается сделать это в ближайшее время.

Интерес к Максиму Щербакову правоохранители проявили еще в 2019-м году, когда у него прошли обыски по делу о мошенничестве с имуществом пожилых людей. Тогда он проходил в качестве свидетеля.

"Дом ветеранов войны и труда №1" — общественная организация в Павловске, которая оказывает помощь инвалидам и престарелым людям. Она обеспечивает проживание, питание, реабилитацию.

Фото: mo-pavlovsk.ru