В Выборге полицейские задержали петербуржца, подозреваемого в насилии над мальчиком

Следователи и сотрудники угрозыска уверены, что потерпевший подросток не единственная жертва подозреваемого. Граждане, обладающие значимой для следствия информацией могут сообщить её в полицию по телефону: 573-66-01, +7-921-021-73-07, 573-21-77

В Выборге полицейские задержали петербуржца, подозреваемого в насилии над подростком. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В октябре 2021 года в правоохранительные органы обратилась 37-летняя женщина. Она сообщила, что в поселке Пушное неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летнего мальчика, опекуном которого она является. Было возбуждено уголовное дело.

Оперативники установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Центрального района Петербурга, работающий логистом в транспортной компании. Злоумышленник был задержан 5 июня 2022 года у дома 10 по Каменной улице города Выборг.

Следователи и сотрудники угрозыска уверены, что потерпевший подросток не единственная жертва подозреваемого. Граждане, обладающие значимой для следствия информацией могут сообщить её в полицию по телефону: 573-66-01, +7-921-021-73-07, 573-21-77

Видео: МВД