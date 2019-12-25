В Выборге задержали подозреваемого в насилии над восьмилетним мальчиком

В воскресенье, 5 июня, сотрудники полиции задержали 30-летнего логиста из Петербурга.

Сотрудники полиции 5 июня задержали 30-летнего жителя Выборга, подозреваемого в изнасиловании восьмилетнего мальчика. Преступление произошло в октябре 2021 года. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию осенью прошлого года обратилась 36-летняя женщина. Она сообщила, что неизвестный на улице рядом с жилым с домом изнасиловал ее опекаемого.

Было возбуждено уголовное дело. В воскресенье, 5 июня, сотрудники полиции задержали 30-летнего логиста из Петербурга. Расследование продолжается.

На прошлой неделе трое мигрантов изнасиловали двух девушек в Кронштадте.

Фото: Piter.tv