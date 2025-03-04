В Волхове во время погони пьяный водитель не справился с управлением и въехал в опору ЛЭП

Перед этим он совершил столкновение с полицейским автомобилем.

Утром 4 марта в Волхове у дома 2 по Мурманскому шоссе наряд Госавтоинспекции попытался остановить для проверки автомобиль "ВАЗ 2113", который двигался с грубыми нарушениями ПДД. Однако водитель требование полиции проигнорировал, увеличил скорость и попытался скрыться. Полицейскими было организовано преследование нарушителя с включенными специальными сигналами. Об этом рассказали в региональном МВД.

Практически сразу после начала погони у дома 8 по Мурманскому шоссе водитель "ВАЗа", неправильно выбрав боковой интервал, совершил столкновение с полицейским автомобилем, после чего продолжил движение.

Через 15 минут погони, на пересечении проспекта Державина и Песочного переулка беглец не справился с управлением, въехал в опору ЛЭП и был задержан.

За рулем автомобиля находился 27-летний житель деревни Вындин Волховского района. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, он не имел права управления автомобилем, а сам автомобиль был снят с регистрационного учета. Автомобилист привлечен к административной ответственности по 7 статьям КоАП РФ.

Автомобиль нарушителя помещен на спецстоянку.

В феврале более 100 нетрезвых водителей были задержаны на выходных в Петербурге и Ленобласти.

Видео: МВД