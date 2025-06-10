  1. Главная
На Витебском вокзале задержали находившегося в федеральном розыске мужчину
Сегодня, 14:51
Его искали как подозреваемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Транспортные полицейские Петербурга задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом 16 февраля сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

Злоумышленника 55 лет поймали на Витебском вокзале благодаря автоматизированной информационной системе "Сфера". Его искали как подозреваемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Задержанный доставлен в дежурную часть, сведения переданы инициатору розыска. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Кудрово росгвардейцы задержали разыскиваемого по стране мигранта. Мужчину подозревают в подделке документов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: витебский вокзал, федеральный розыск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

