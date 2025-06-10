На Витебском вокзале задержали находившегося в федеральном розыске мужчину

Его искали как подозреваемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Транспортные полицейские Петербурга задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом 16 февраля сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Злоумышленника 55 лет поймали на Витебском вокзале благодаря автоматизированной информационной системе "Сфера". Его искали как подозреваемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Задержанный доставлен в дежурную часть, сведения переданы инициатору розыска.

Фото: Piter.TV