В Кудрово росгвардейцы задержали разыскиваемого по стране мигранта

Сотрудники Росгвардии по Петербургу и Ленобласти задержали в Кудрово 51-летнего иностранца, который находился в федеральном розыске. Злоумышленник был на проспекте Строителей 4 февраля.

По информации вневедомственной охраны, задержанного заметили при патрулировании района. Когда мужчина, работавший дворником, заметил служебный автомобиль, он попытался скрыться. Его разыскивали за изготовление или подделку документов на территории своего государства.

Правонарушителя оперативно увезли в 97-й отдел полиции, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по региону