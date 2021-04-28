На Кронштадтской площади задержали мигранта с боевым оружием и патронами

В 2017 году его попросили покинуть Россию.

Полиция задержала иностранного гражданина, у которого в машине обнаружили боевой пистолет. Машину "Мерседес Бенц G50" остановили сотрудники регионального Управления розыска у дома №4 на Кронштадтской улице, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

За рулем иномарки находился 38-летний гражданин другой страны. В машине находилось оружие и патроны к нему. Авто принадлежит другу задержанного. Мужчина пояснил, что нашел оружие в 2020 году, когда ехал из Петербурга в Беларусь.

Отмечается, что водитель уже ранее был замечен полицией и привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия. После отбывания срока в 2017 году он вернулся на Родину, так как в России вышло постановление о нежелательности его нахождения в стране. В связи с этим мигрант проживал в Петербурге нелегально и, по версии оперативников, решал спорные долговые вопросы среди своих земляков.

После нового инцидента полиция возбудила уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Мужчину заключили под стражу.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что мошенник ограбил пенсионера на 1,5 млн рублей после предложения купить бензогенератор.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти