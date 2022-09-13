Мошенник ограбил пенсионера на 1,5 млн рублей после предложения купить бензогенератор

Оказавшись в квартире, "продавец" применил к пожилому человеку физическую силу и похитил крупную сумму. Сейчас злоумышленника разыскивают.

В понедельник, 12 сентября в УМВД обратился 73-летний петербуржец, сообщив об ограблении в своей квартире по Московскому проспекту. Об этом стало известно Piter.TV.

Пенсионер рассказал, что примерно в 11:00 он прогуливался у своего дома. К нему подошёл неизвестный и предложил приобрести бензогенератор. После согласия мужчина заявил, что он доставит товар прямо в квартиру.

Злоумышленник оказался в квартире заявителя. Во время расчета за товар он применил к пожилому человеку физическую силу и совершил хищение 1,5 млн рублей из прикроватной тумбочки, после чего скрылся с места происшествия.

С места происшествия полицейскими были изъяты улики. Судя по приметам, на вид мошеннику 30-35 лет, рост 170‑175 см, волосы темные, одет в темно-серую куртку и штаны светло-синего цвета.

На злоумышленника составлена ориентировка. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский пенсионер за несколько лет перевел "брокеру" 9 млн рублей.

Видео: Piter.TV