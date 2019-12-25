Петербургский пенсионер за несколько лет перевел "брокеру" 9 млн рублей

В июле пенсионер обращался с аналогичным заявлением, но в отношении другой брокерской компании. Было возбуждено уголовное дело. По новому эпизоду решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербургский пенсионер из-за мошенников лишился более девяти миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 85-летний пенсионер обратился 11 сентября. Он рассказал, что в период с 2016 до 2018 год неизвестные под предлогом заработка на инвестициях в брокерской компании P., рекламу которой мужчина нашел в интернете, убедили его перевести на неустановленные счета 9 миллионов рублей. Сотрудники указанной компании перестали выходить на связь. После 16 августа 2022 года мужчине снова позвонил неизвестный и под предлогом возврата ранее вложенных в брокерскую компанию денежных средств, убедил заявителя сообщить данные банковской карты, откуда позднее списали 35 тысяч рублей.

В июле пенсионер обращался с аналогичным заявлением, но в отношении другой брокерской компании. Было возбуждено уголовное дело. По новому эпизоду решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пожилая женщина из Колпино перевела лжеследователю более 2 миллионов рублей.

Фото: Piter.tv