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Пожилая женщина из Колпино перевела лжеследователю более 2 миллионов рублей
Сегодня, 12:53
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Пожилая женщина из Колпино перевела лжеследователю более 2 миллионов рублей

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По телефону мужчина предупредил собеседницу, что злоумышленники пытаются взломать ее счет в банке и порекомендовал перевести их на "безопасную" карту.

В пятницу, 9 сентября, 75-летняя жительница Колпино обратилась к сотрудникам полиции. Она призналась, что стала жертвой мошенников. По словам пенсионерки, "следователь" украл у нее 2,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Заявительница рассказала, что ей позвонил незнакомец и представился правоохранителем. Он предупредил собеседницу, что злоумышленники пытаются взломать ее счет в банке и порекомендовал перевести их на "безопасную" карту. Пенсионерка поверила мужчине и отправила ему свои сбережения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ведется расследование. 

Ранее на Piter.tv: В Приморском районе капитан полиции спас лежащего на траве ребенка.

Фото: Piter.tv

Теги: колпино, первела деньги мошенникам, полиция, украли 2 млн
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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