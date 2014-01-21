Пожилая женщина из Колпино перевела лжеследователю более 2 миллионов рублей

В пятницу, 9 сентября, 75-летняя жительница Колпино обратилась к сотрудникам полиции. Она призналась, что стала жертвой мошенников. По словам пенсионерки, "следователь" украл у нее 2,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Заявительница рассказала, что ей позвонил незнакомец и представился правоохранителем. Он предупредил собеседницу, что злоумышленники пытаются взломать ее счет в банке и порекомендовал перевести их на "безопасную" карту. Пенсионерка поверила мужчине и отправила ему свои сбережения.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ведется расследование.
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Фото: Piter.tv
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