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В Приморском районе капитан полиции спас лежащего на траве ребенка
Сегодня, 11:20
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В Приморском районе капитан полиции спас лежащего на траве ребенка

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Правоохранитель выяснил, что у школьника болел живот.

В четверг, 8 сентября, капитан  полиции Александр Киреев помог мальчику в Приморском районе Петербурга. Школьник лежал на газоне и не мог встать. Правоохранитель выяснил, что у ребенка болел живот. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Сотрудник полиции заметил мальчика на Богатырском проспекте, 56/1. Он вызвал бригаду скорой помощи и дождался их приезда, после чего передал школьника медикам. 

Пациента пришлось прооперировать. У 13-летнего подростка произошло обострение болезни. 

Ранее на Piter.tv: на Ропшинском шоссе лазурный автобус застрял на разделительной полосе и перекрыл проезд.

Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО

Теги: болел живот, капитан полиции спас ребенка, полиция, скорая, спасение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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