В Приморском районе капитан полиции спас лежащего на траве ребенка

Правоохранитель выяснил, что у школьника болел живот.

В четверг, 8 сентября, капитан полиции Александр Киреев помог мальчику в Приморском районе Петербурга. Школьник лежал на газоне и не мог встать. Правоохранитель выяснил, что у ребенка болел живот. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Сотрудник полиции заметил мальчика на Богатырском проспекте, 56/1. Он вызвал бригаду скорой помощи и дождался их приезда, после чего передал школьника медикам.

Пациента пришлось прооперировать. У 13-летнего подростка произошло обострение болезни.

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Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО