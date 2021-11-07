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На Ропшинском шоссе лазурный автобус застрял на разделительной полосе и перекрыл проезд
Сегодня, 10:37
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На Ропшинском шоссе лазурный автобус застрял на разделительной полосе и перекрыл проезд

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На месте аварии пробки нет. 

На Ропшинском шоссе сегодня утром, 10 сентября, застрял новый лазурный автобус. Транспортное средств заехало на разделительную полосу и повисло на ней. Об этом сообщили в группе  "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтакте".

По словам очевидцев, автобус перекрыл две полосы движения. Однако по данным сервиса "Яндекс.Карты", на месте аварии пробки нет. 

Кадры ДТП появились в соцсетях. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее на Piter.tv: на Таврической автомобилист сбил мужчину с малышом на руках.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: лазурный автобус, повис на разделительной линии, ропшинское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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