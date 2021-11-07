На Ропшинском шоссе лазурный автобус застрял на разделительной полосе и перекрыл проезд

На месте аварии пробки нет.

На Ропшинском шоссе сегодня утром, 10 сентября, застрял новый лазурный автобус. Транспортное средств заехало на разделительную полосу и повисло на ней. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтакте".

По словам очевидцев, автобус перекрыл две полосы движения. Однако по данным сервиса "Яндекс.Карты", на месте аварии пробки нет.

Кадры ДТП появились в соцсетях. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее на Piter.tv: на Таврической автомобилист сбил мужчину с малышом на руках.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб