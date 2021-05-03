На Таврической автомобилист сбил мужчину с малышом на руках

У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб и ссадины лица.

Накануне вечером, 9 сентября, в Центральном районе водитель автомобиля Volkswagen сбил мужчину с ребенком на руках. Инцидент произошел на Таврической улице.

По информации Piter.tv, петербуржец перебегал через дорогу в момент ДТП. В результате случившегося малыша доставили в больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб и ссадины лица.

Информация о состоянии взрослого пешехода и водителя уточняется. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv