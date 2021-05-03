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На Таврической автомобилист сбил мужчину с малышом на руках
Сегодня, 9:53
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На Таврической автомобилист сбил мужчину с малышом на руках

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У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб и ссадины лица. 

Накануне вечером, 9 сентября, в Центральном районе водитель автомобиля Volkswagen сбил мужчину с ребенком на руках. Инцидент произошел на Таврической улице. 

По информации Piter.tv, петербуржец перебегал через дорогу в момент ДТП. В результате случившегося малыша доставили в больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб и ссадины лица. 

Информация о состоянии взрослого пешехода и водителя уточняется. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: фура застряла под мостом на Рощинской улице.

Фото: Piter.tv

 

Теги: автомобилист сбил мужчину с ребенком, гибдд, дпс, скорая, таврическая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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