Инспектор Приморского УМВД арестован за взятку

Приморский районный суд обьявил об аресте инспектора отдела исполнения административного законодательства УМВД Дмитрия Курасова. Полицейский проходит по делу о коррупции. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Как удалось установить, посредник передал арестованному взятку в 95 тыс. рублей в прошлый вторник, 5 июля. В такую сумму было оценено покровительство и попустительство, которые Курасов пообещал осуществлять в отношении одного из районных представителей розничной сети.
Уже в среду, 6 июля, правоохранитель был задержан и отправлен под суд. Согласно вынесенному решению, арест полицейского будет длится до 4 сентября.
Ранее мы сообщили о том, что 3 года колонии дали сбежавшему из-под стражи петербуржцу.
Фото: Piter.TV
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