Инспектор Приморского УМВД арестован за взятку

Установлено, что Дмитрий Курасов осуществлял покровительство одного из представителей розничной торговли, получив за это почти 100 тыс. рублей.

Приморский районный суд обьявил об аресте инспектора отдела исполнения административного законодательства УМВД Дмитрия Курасова. Полицейский проходит по делу о коррупции. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Как удалось установить, посредник передал арестованному взятку в 95 тыс. рублей в прошлый вторник, 5 июля. В такую сумму было оценено покровительство и попустительство, которые Курасов пообещал осуществлять в отношении одного из районных представителей розничной сети.

Уже в среду, 6 июля, правоохранитель был задержан и отправлен под суд. Согласно вынесенному решению, арест полицейского будет длится до 4 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что 3 года колонии дали сбежавшему из-под стражи петербуржцу.

Фото: Piter.TV